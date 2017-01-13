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Трехметровый червь - жуткий подводный хищник Мы очень мало знаем о жителях подводного мира, особенно о тех, кто обитает на больших глубинах, где, как предполагают исследователи, встречаются настоящие монстры. Однако жутких тварей, способных «украсить» самый крутой фильм ужасов, можно встретить и на глубине десяти-тридцати метров.