Сегодня чего только не учат делать искусственный интеллект: рисовать картины, сочинять музыку и литературные произведения, делать переводы с различных языков и многое другое.

В новом документальном фильме, посвященным загадочной Атлантиде, собраны интереснейшие материалы, касающиеся не только истории происхождения и развития цивилизаций на нашей планете, но также о пространственно-временных порталах, которые опутывают нашу Землю загадочной сеткой.

Завсегдатай известного социального новостного сайта «Reddit» под псевдонимом TramStopDan утверждает, что случайно завладел недавно удивительным кладом.



Зачем в древности детей хоронили в горшках?

Археологи в свое время с удивлением обнаружили в Египте, среди захоронений месоамериканских племен, в некоторых других местах нашей планеты горшки с останками людей - в основном детей.



Эзотерик Свами Даши назвал 2017 год энергетическим взрывом

Победитель семнадцатой Битвы экстрасенсов, любимец публики по причине удивительно рвущейся из его сердца доброты и какого-то необъяснимого тепла, идущего от этого человека, Свами Даши тоже поделился своими прогнозами на предстоящий год.