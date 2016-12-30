Ученые из Университета Торонто сообщают, что им удалось найти, возможно, самую древнюю на Земле воду. Находка была сделана в одной из старых медных шахт неподалеку от города Тимминса в провинции Онтарио.

Военно-морские силы Финляндия в первой половине прошлого века имели на вооружении броненосец «Вяйнямёйнен», водоизмещением почти в четыре тысячи тонн и длиной более ста метров – самый крупный военный корабль страны.

В среду, 28 декабря, один из жителей Омска снял на камеру в темное время суток загадочное НЛО. Это произошло приблизительно в половине одиннадцатого вечера.



Древние познания в лекарственных препаратах удивляют

Ученые на основании археологических находок делают выводы, что в древности люди обладали немалыми познаниями в лекарствах. Например, исследователи из Дании расшифровали уникальный манускрипт Древнего Египта, в котором рассказывается, как в то время лечили больных.



Шаман Барнашка и его предсказания о России

Сегодня немало злопыхателей, например, в Украине, которые не верят в великую миссию России, хотя практически все знаменитые провидцы, будь то Нострадамус, Кейси, Ванга и многие другие говорили именно об этом.