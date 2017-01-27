Мистические черные птицы нападают на автомобили

Фантастически огромная стая черных птиц, скорее всего воронов, появилась в сгущающих сумерках январского вечера над дорогой в Хьюстоне. Свидетели говорят, что эта мрачная картина сродни с кадрами из мистического фильма «Ночной дозор».

Мистические черные птицы нападают на автомобили
Федор Конюхов теперь планирует покорить Марианскую впадину

Всемирно известный российский путешественник, экстремал, писатель, художник и даже священник Федор Конюхов намеревается в следующем году покорить самый глубокий желоб Мирового океана – спуститься в Марианскую впадину.

Федор Конюхов теперь планирует покорить Марианскую впадину
Жуткий олень-мутант попал на видео

21 января на известный ресурс «YouTube» попала удивительная запись. На ней запечатлено загадочное животное, похожее на оленя.

Жуткий олень-мутант попал на видео
Запечатлены призраки в окнах российского общежития

В конце прошлого года жителю российского города Печоры в Республике Коми совершенно случайно удалось сфотографировать, предположительно, два призрака в окнах местного общежития.

Запечатлены призраки в окнах российского общежития
Найден поразительный клад уфолога

Завсегдатай известного социального новостного сайта «Reddit» под псевдонимом TramStopDan утверждает, что случайно завладел недавно удивительным кладом.

Найден поразительный клад уфолога
Фото: cash_files/img/topnews_0117_pic-27-01-2017-0738281.jpg

Невероятно: Найден поразительный клад уфолога

27.01.20173177

Завсегдатай известного социального новостного сайта «Reddit» под псевдонимом TramStopDan утверждает, что случайно завладел недавно удивительным кладом.

Фото: Мистические черные птицы нападают на автомобили
Мистические черные птицы нападают на автомобили
27.01.20171182

Фантастически огромная стая черных птиц, скорее всего воронов, появилась в сгущающих сумерках январского вечера над дорогой в Хьюстоне. Свидетели говорят,..

Последние новости. Сегодня

Гробница Тутанхамона
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Активность НЛО на Земле

ФОТО ДНЯ

Как обижаются кошки

НОВОСТИ НЕПОЗНАННОГО И НЕОБЪЯСНИМОГО

Найден поразительный клад уфолога


Найден поразительный клад уфолога

Завсегдатай известного социального новостного сайта «Reddit» под псевдонимом TramStopDan утверждает, что случайно завладел недавно удивительным кладом.

Загадочный саркофаг – весточка из Атлантиды


Загадочный саркофаг – весточка из Атлантиды

В новом документальном фильме, посвященным загадочной Атлантиде, собраны интереснейшие материалы, касающиеся не только истории происхождения и развития цивилизаций на нашей планете, но также о пространственно-временных порталах, которые опутывают нашу Землю загадочной сеткой.

Искусственный интеллект учат предсказывать будущее


Искусственный интеллект учат предсказывать будущее

Сегодня чего только не учат делать искусственный интеллект: рисовать картины, сочинять музыку и литературные произведения, делать переводы с различных языков и многое другое.

Зачем в древности детей хоронили в горшках?


Зачем в древности детей хоронили в горшках?

Археологи в свое время с удивлением обнаружили в Египте, среди захоронений месоамериканских племен, в некоторых других местах нашей планеты горшки с останками людей - в основном детей.

Эзотерик Свами Даши назвал 2017 год энергетическим взрывом


Эзотерик Свами Даши назвал 2017 год энергетическим взрывом

Победитель семнадцатой Битвы экстрасенсов, любимец публики по причине удивительно рвущейся из его сердца доброты и какого-то необъяснимого тепла, идущего от этого человека, Свами Даши тоже поделился своими прогнозами на предстоящий год.

Мистические черные птицы нападают на автомобили


Мистические черные птицы нападают на автомобили

Фантастически огромная стая черных птиц, скорее всего воронов, появилась в сгущающих сумерках январского вечера над дорогой в Хьюстоне. Свидетели говорят, что эта мрачная картина сродни с кадрами из мистического фильма «Ночной дозор».

Запечатлены призраки в окнах российского общежития


Запечатлены призраки в окнах российского общежития

В конце прошлого года жителю российского города Печоры в Республике Коми совершенно случайно удалось сфотографировать, предположительно, два призрака в окнах местного общежития.

Неведомая сила высасывает из галактик жизнь


Неведомая сила высасывает из галактик жизнь

Группа австралийских астрономов наблюдает сейчас за весьма странным и одновременно зловещим феноменом. Ученые сообщают, что по всей Вселенной в данный момент буквально высасывается жизнь из галактик.

Федор Конюхов теперь планирует покорить Марианскую впадину


Федор Конюхов теперь планирует покорить Марианскую впадину

Всемирно известный российский путешественник, экстремал, писатель, художник и даже священник Федор Конюхов намеревается в следующем году покорить самый глубокий желоб Мирового океана – спуститься в Марианскую впадину.

Четырехлетняя россиянка говорит на множестве языков


Четырехлетняя россиянка говорит на множестве языков

На популярном российском шоу «Удивительные люди» состоялось выступление четырехлетней жительницы Москвы Беллы Девяткиной.

Как появилась голова Будды в корнях священного дерева бодхи


Как появилась голова Будды в корнях священного дерева бодхи

В Таиланде, в знаменитом курортном городе Аюттхая, находится всемирно известный храм Ват Махатхат, который некогда, в период расцвета королевства Аюттхая, был самым величественным и крупным правительственным храмом-монастырем, который одновременно служил главной резиденцией буддистов.

Как фэн-шуй помог китайским чиновникам


Как фэн-шуй помог китайским чиновникам

В китайской провинции Хунань, что находится на юго-востоке страны, возле одного из государственных учреждений на этой неделе неожиданно появился гигантский камень. Местные жители, удивленные таким новшеством на их улице, принялись фотографироваться на фоне глыбы и выкладывать получаемые снимки во Всемирную паутину.

В Антарктиде обнаружили очередную гигантскую трещину


В Антарктиде обнаружили очередную гигантскую трещину

Не так давно мы писали о том, что американское национальное космическое агентство обнаружило во льдах Антарктиды стокилометровую трещину. И вот один из беспилотников Великобритании зафиксировал на шельфовом леднике Бранта новую трещину огромных размеров.

В Аргентине откопали тридцатитонный метеорит


В Аргентине откопали тридцатитонный метеорит

На днях команда аргентинских специалистов сделала поразительное открытие. В провинции Чако, где прежде нашли группу упавших метеоритов Кампо-дель-Сьело, исследователи откопали новое тело космического происхождения. Масса этого метеорита составляет порядка тридцати тонн.

Жуткий олень-мутант попал на видео


Жуткий олень-мутант попал на видео

21 января на известный ресурс «YouTube» попала удивительная запись. На ней запечатлено загадочное животное, похожее на оленя.

Фантастический лекарственный препарат, который незаслуженно забыт


Фантастический лекарственный препарат, который незаслуженно забыт

Этот уникальный лечебный препарат, именуемый «АСД – 2 фракция» (антисептик-стимулятор Дорогова), способный вылечить даже СПИД и рак, не говоря уже о многих других менее серьезных заболеваниях, создан ученым Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии А.В.Дороговым более семидесяти лет назад

Снежный человек оказался насильником


Снежный человек оказался насильником

В Сети распространяется удивительная новость о том, как снежный человек не только вторгся в человеческое поселение, но еще и совершил насильственные действия над пенсионеркой.

Фото трехногой девушки озадачило многих


Фото трехногой девушки озадачило многих

Фотографии с оптической иллюзией становятся все более популярными в Интернете. Причем имеется в виду не монтаж, даже самый искусный и профессиональный, а случайные шутки светотеней, определенных ракурсов съемки и так далее.

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

ГОРОСКОП НА СЕГОДНЯ
Овен
21.03 - 20.04
Весы
24.09 - 23.10
Телец
21.04 - 20.05
Скорпион
24.10 - 22.11
Близнецы
21.05 - 21.06
Стрелец
23.11 - 21.12
Рак
22.06 - 22.07
Козерог
22.12 - 20.01
Лев
23.07 - 23.08
Водолей
21.01 - 20.02
Дева
24.08 - 23.09
Рыбы
21.02 - 20.03

НОВОСТИ СМИ

2003-2016 "Факты о невероятном"

Материалы данного сайта предназначены для лиц 18 лет и старше (18+)

Авторские права на материалы, размещенные на сайте, принадлежат авторам статей. Все права защищены и охраняются законом РФ. При использовании материалов с сайта ссылка на первоисточник обязательна. Если вы считаете, что публикация того или иного материала на нашем сайте нарушает законные права правообладателя, свяжитесь с нами.

 Рейтинг@Mail.ru