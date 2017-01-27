Мистические черные птицы нападают на автомобили
Фантастически огромная стая черных птиц, скорее всего воронов, появилась в сгущающих сумерках январского вечера над дорогой в Хьюстоне. Свидетели говорят, что эта мрачная картина сродни с кадрами из мистического фильма «Ночной дозор».
Федор Конюхов теперь планирует покорить Марианскую впадину
Всемирно известный российский путешественник, экстремал, писатель, художник и даже священник Федор Конюхов намеревается в следующем году покорить самый глубокий желоб Мирового океана – спуститься в Марианскую впадину.
Жуткий олень-мутант попал на видео
21 января на известный ресурс «YouTube» попала удивительная запись. На ней запечатлено загадочное животное, похожее на оленя.
Запечатлены призраки в окнах российского общежития
В конце прошлого года жителю российского города Печоры в Республике Коми совершенно случайно удалось сфотографировать, предположительно, два призрака в окнах местного общежития.
Найден поразительный клад уфолога
Завсегдатай известного социального новостного сайта «Reddit» под псевдонимом TramStopDan утверждает, что случайно завладел недавно удивительным кладом.