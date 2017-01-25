Здоровье современных мужчин представляет серьезную опасность для женщин

Ученые, Соединенных Штатов Америки, в частности исследователи онкологических заболеваний, на основании долголетних исследований пришли к выводу, что современные мужчины весьма опасны для женщин, поскольку являются носителями вируса папилломы.

Здоровье современных мужчин представляет серьезную опасность для женщин
Призрак исполнил свое обещание

Эта история случилась во французском городе Марселе уже много-много лет тому назад. Здешние жители считают ее легендой, повествующей о том, почему однажды все городские часы были переведены на час вперед.

Призрак исполнил свое обещание
Благодарный дикий олень

Этого дикого оленя в западной Норвегии спасла одна добрая семья, когда он был подстрелен охотниками. Члены семьи просто не подпустили людей с ружьями к раненному животному, практически загородив его своими телами, а потом выходили оленя и отпустили его на волю.

Благодарный дикий олень
Канадские военные ищут на севере источник зловещего звука

В Канаде военные эксперты по акустике заинтересовались природой необъяснимых зловещих звуков, доносящихся со дна арктического пролива. Жители эскимосского села Иглулика с осени прошлого года жалуются властям, что из воды слышен таинственный гул. При этом в этой местности стали пропадать животные, на которых здесь традиционно охотятся.

Канадские военные ищут на севере источник зловещего звука
Получено новое доказательство существования сумчатого волка

Фраза «доказательство существования тилацина» до сих пор звучит странно и непривычно. Еще менее века назад сумчатые волки водились на воле в Австралии. Однако в 1930 году был застрелен, как считается, последний дикий тилацин.

Получено новое доказательство существования сумчатого волка
Фото: cash_files/img/topnews_0117_pic-26-01-2017-0841131.jpg

Невероятно: Канадские военные ищут на севере источник зловещего звука

26.01.2017364

В Канаде военные эксперты по акустике заинтересовались природой необъяснимых зловещих звуков, доносящихся со дна арктического пролива. Жители эскимосского села..

Фото: Инопланетяне или пришельцы?
Инопланетяне или пришельцы?
25.01.20171063

Уфологи, особенно начинающие, часто называют НЛО – кораблями инопланетян, однако более правильно эти фантастические аппараты, наверное, стоит называть..

Последние новости. Сегодня

Гробница Тутанхамона
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Активность НЛО на Земле

ФОТО ДНЯ

Где - морозы, где - потопы

НОВОСТИ НЕПОЗНАННОГО И НЕОБЪЯСНИМОГО

Инопланетяне или пришельцы?


Инопланетяне или пришельцы?

Уфологи, особенно начинающие, часто называют НЛО – кораблями инопланетян, однако более правильно эти фантастические аппараты, наверное, стоит называть кораблями пришельцев (пришедших на нашу Землю неизвестно откуда), а не инопланетян.

Загадочный саркофаг – весточка из Атлантиды


Загадочный саркофаг – весточка из Атлантиды

В новом документальном фильме, посвященным загадочной Атлантиде, собраны интереснейшие материалы, касающиеся не только истории происхождения и развития цивилизаций на нашей планете, но также о пространственно-временных порталах, которые опутывают нашу Землю загадочной сеткой.

Искусственный интеллект учат предсказывать будущее


Искусственный интеллект учат предсказывать будущее

Сегодня чего только не учат делать искусственный интеллект: рисовать картины, сочинять музыку и литературные произведения, делать переводы с различных языков и многое другое.

Зачем в древности детей хоронили в горшках?


Зачем в древности детей хоронили в горшках?

Археологи в свое время с удивлением обнаружили в Египте, среди захоронений месоамериканских племен, в некоторых других местах нашей планеты горшки с останками людей - в основном детей.

Эзотерик Свами Даши назвал 2017 год энергетическим взрывом


Эзотерик Свами Даши назвал 2017 год энергетическим взрывом

Победитель семнадцатой Битвы экстрасенсов, любимец публики по причине удивительно рвущейся из его сердца доброты и какого-то необъяснимого тепла, идущего от этого человека, Свами Даши тоже поделился своими прогнозами на предстоящий год.

Сфотографирован светящийся человек в небе


Сфотографирован светящийся человек в небе

В конце прошлого года жители американского города Гамбурга в штате Мичиган имели возможность наблюдать в темное время суток спелую оранжевую луну. Вдруг возле луны гамбуржцы заметили в небе нечто куда более интересное и необычное.

Полтергейст в отеле озадачил специалистов


Полтергейст в отеле озадачил специалистов

В тот январский день специалисты в области сверхъестественных явлений преспокойно пили чай в отеле «Antrobus» английского города Эймсбери, когда неожиданно случилось нечто удивительное.

Неведомая сила высасывает из галактик жизнь


Неведомая сила высасывает из галактик жизнь

Группа австралийских астрономов наблюдает сейчас за весьма странным и одновременно зловещим феноменом. Ученые сообщают, что по всей Вселенной в данный момент буквально высасывается жизнь из галактик.

Проплыть пять самых длинных рек в мире


Проплыть пять самых длинных рек в мире

Это уникального спортсмена вы вряд ли встретите на Олимпиаде или каких-либо иных международным спортивных соревнованиях, тем не менее, слава его, как профессионального пловца на сверхдальние дистанции, шагнула далеко за пределы его родно Словении.

Четырехлетняя россиянка говорит на множестве языков


Четырехлетняя россиянка говорит на множестве языков

На популярном российском шоу «Удивительные люди» состоялось выступление четырехлетней жительницы Москвы Беллы Девяткиной.

Как появилась голова Будды в корнях священного дерева бодхи


Как появилась голова Будды в корнях священного дерева бодхи

В Таиланде, в знаменитом курортном городе Аюттхая, находится всемирно известный храм Ват Махатхат, который некогда, в период расцвета королевства Аюттхая, был самым величественным и крупным правительственным храмом-монастырем, который одновременно служил главной резиденцией буддистов.

Как фэн-шуй помог китайским чиновникам


Как фэн-шуй помог китайским чиновникам

В китайской провинции Хунань, что находится на юго-востоке страны, возле одного из государственных учреждений на этой неделе неожиданно появился гигантский камень. Местные жители, удивленные таким новшеством на их улице, принялись фотографироваться на фоне глыбы и выкладывать получаемые снимки во Всемирную паутину.

В Антарктиде обнаружили очередную гигантскую трещину


В Антарктиде обнаружили очередную гигантскую трещину

Не так давно мы писали о том, что американское национальное космическое агентство обнаружило во льдах Антарктиды стокилометровую трещину. И вот один из беспилотников Великобритании зафиксировал на шельфовом леднике Бранта новую трещину огромных размеров.

В Аргентине откопали тридцатитонный метеорит


В Аргентине откопали тридцатитонный метеорит

На днях команда аргентинских специалистов сделала поразительное открытие. В провинции Чако, где прежде нашли группу упавших метеоритов Кампо-дель-Сьело, исследователи откопали новое тело космического происхождения. Масса этого метеорита составляет порядка тридцати тонн.

Российского кота-медиума оценили в семнадцать миллионов


Российского кота-медиума оценили в семнадцать миллионов

Житель города Благовещенска выставил на продажу весьма удивительную собственность – своего любимого кота, якобы обладающего сильными сверхъестественными способностями.

Фантастический лекарственный препарат, который незаслуженно забыт


Фантастический лекарственный препарат, который незаслуженно забыт

Этот уникальный лечебный препарат, именуемый «АСД – 2 фракция» (антисептик-стимулятор Дорогова), способный вылечить даже СПИД и рак, не говоря уже о многих других менее серьезных заболеваниях, создан ученым Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии А.В.Дороговым более семидесяти лет назад

Снежный человек оказался насильником


Снежный человек оказался насильником

В Сети распространяется удивительная новость о том, как снежный человек не только вторгся в человеческое поселение, но еще и совершил насильственные действия над пенсионеркой.

Почему люди поклоняются рептилоидам?


Почему люди поклоняются рептилоидам?

В пантеонах богов, которым издревле поклонялось человечество, всегда присутствовали божества-рептилии. Поскольку в основе мифологии лежат, как правило, реальные события, возникает естественный вопрос: все эти змеи, драконы, ящеры в действительности присутствовали на Земле или же использовались в качестве устрашающих символов?

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

ГОРОСКОП НА СЕГОДНЯ
Овен
21.03 - 20.04
Весы
24.09 - 23.10
Телец
21.04 - 20.05
Скорпион
24.10 - 22.11
Близнецы
21.05 - 21.06
Стрелец
23.11 - 21.12
Рак
22.06 - 22.07
Козерог
22.12 - 20.01
Лев
23.07 - 23.08
Водолей
21.01 - 20.02
Дева
24.08 - 23.09
Рыбы
21.02 - 20.03

НОВОСТИ СМИ

2003-2016 "Факты о невероятном"

Материалы данного сайта предназначены для лиц 18 лет и старше (18+)

Авторские права на материалы, размещенные на сайте, принадлежат авторам статей. Все права защищены и охраняются законом РФ. При использовании материалов с сайта ссылка на первоисточник обязательна. Если вы считаете, что публикация того или иного материала на нашем сайте нарушает законные права правообладателя, свяжитесь с нами.

 Рейтинг@Mail.ru