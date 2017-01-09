Команда российско-американских ученых сделала неутешительный вывод: в ближайшие десятилетия сибирские города России могут исчезнуть с лица Земли.
Фотографию то ли демона, то ли падшего ангела разместил на своей страничке Facebook житель города Финикс (США, штат Аризона) Ричард Кристенсен, и надо заметить, что снимок сразу же привлек внимание десятков тысяч пользователей Интернета.
Далеко не все военные идут на такой шаг – рассекретить данные о неопознанном летающем объекте после тщательного расследования. А вот чилийские служащие ВМФ сочли допустимым сделать гласным то, что не поддается никакому разумному объяснению.
Богоматерь или Святая Дева в том или ином образе есть практически во всех мировых религиях. Более того, почитание ее настолько велико, что это наводит на мысль, что через этот святой образ человечество интуитивно поклоняется Праматери Мира.
В этом уверена королева Швеции Сильвия, супруга короля Карла XVI Густава. По ее словам, во дворце Дроттнингхольме, который построен в далеком шестнадцатом веке и в котором проживают с тех пор короли и их семьи, в том числе и нынешняя королевская семья, масса привидений.
Богоматерь или Святая Дева в том или ином образе есть практически во всех мировых религиях. Более того, почитание ее настолько велико, что это наводит на мысль,..
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В этом уверена королева Швеции Сильвия, супруга короля Карла XVI Густава. По ее словам, во дворце Дроттнингхольме, который построен в далеком шестнадцатом веке и в котором проживают с тех пор короли и их семьи, в том числе и нынешняя королевская семья, масса привидений.
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