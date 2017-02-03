Археологи в свое время с удивлением обнаружили в Египте, среди захоронений месоамериканских племен, в некоторых других местах нашей планеты горшки с останками людей - в основном детей.

Итак, что человечество ждет в ближайшее будущее, скажем, в предстоящий год и чуть далее? Заглядывать глубоко в будущее, наверное, даже не стоит: слишком в этом мире все изменчиво и не постоянно, даже прогнозы, даже от самых авторитетных оракулов.