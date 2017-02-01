Наверное, сегодня все знают, что такое полтергейст, который мы иногда называем еще шумящим духом или барабашкой. А вот то, что барабашкой полтергейст назвал в конце восьмидесятых тележурналист Алексей Горовацкий, об этом практически никто уже не помнит.
Как показывают очередные находки виртуальных археологов, в нашей Солнечной системе немало свидетельств тому, что на ее планетах, спутниках и даже кометах находятся объекты, мягко говоря, не поддающиеся объяснению объекты.
Британский охотник за привидениями утверждает, что ему посчастливилось запечатлеть на видео дух Елизаветы I, более четырех столетий обитающий втайне от всех в старинном поместье английской деревни Стрелли.
В японской префектуре Иватэ можно найти очень интересную таксофонную будку, которая не подключена ни к городской телефонной сети, ни куда-либо еще. Тем не менее, ей воспользовались уже более десяти тысяч человек. Вы спросите, чем они здесь занимаются?
В Республике Адыгея можно найти тысячи древних памятников, и самыми известными из них являются дольмены – культовые сооружения, напоминающие каменные столы на опорах с круглыми отверстиями. Прежде на Кавказе было более двух сотен задокументированных мегалитов такого типа, однако во времена революции большинство их них разрушили.
Как показывают очередные находки виртуальных археологов, в нашей Солнечной системе немало свидетельств тому, что на ее планетах, спутниках и даже кометах находятся..
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