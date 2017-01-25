Здоровье современных мужчин представляет серьезную опасность для женщин Ученые, Соединенных Штатов Америки, в частности исследователи онкологических заболеваний, на основании долголетних исследований пришли к выводу, что современные мужчины весьма опасны для женщин, поскольку являются носителями вируса папилломы.

Призрак исполнил свое обещание Эта история случилась во французском городе Марселе уже много-много лет тому назад. Здешние жители считают ее легендой, повествующей о том, почему однажды все городские часы были переведены на час вперед.

Благодарный дикий олень Этого дикого оленя в западной Норвегии спасла одна добрая семья, когда он был подстрелен охотниками. Члены семьи просто не подпустили людей с ружьями к раненному животному, практически загородив его своими телами, а потом выходили оленя и отпустили его на волю.

Канадские военные ищут на севере источник зловещего звука В Канаде военные эксперты по акустике заинтересовались природой необъяснимых зловещих звуков, доносящихся со дна арктического пролива. Жители эскимосского села Иглулика с осени прошлого года жалуются властям, что из воды слышен таинственный гул. При этом в этой местности стали пропадать животные, на которых здесь традиционно охотятся.