Не продайте Христа за четвертак

Этот случай служит наглядным примером, как мы часто продаем Бога за сущие пустяки, а потому удивляемся, почему он в трудную минуту отворачивается от нас.

Не продайте Христа за четвертак
Фантастический лекарственный препарат, который незаслуженно забыт

Этот уникальный лечебный препарат, именуемый «АСД – 2 фракция» (антисептик-стимулятор Дорогова), способный вылечить даже СПИД и рак, не говоря уже о многих других менее серьезных заболеваниях, создан ученым Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии А.В.Дороговым более семидесяти лет назад

Фантастический лекарственный препарат, который незаслуженно забыт
На бывшей скотобойне сфотографирован вопящий призрак

Девятнадцатилетняя официантка из английского Селстона утверждает, что ей удалось сфотографировать фантом в здании бывшей скотобойни.

На бывшей скотобойне сфотографирован вопящий призрак
В Антарктиде нашли базу пришельцев

Программа «Google Планета Земля», позволяющая рассматривать спутниковые фотографии нашего «голубого шарика», является настоящим кладом для многочисленных уфологов и виртуальных археологов.

В Антарктиде нашли базу пришельцев
Зачем в древности детей хоронили в горшках?

Археологи в свое время с удивлением обнаружили в Египте, среди захоронений месоамериканских племен, в некоторых других местах нашей планеты горшки с останками людей - в основном детей.

Зачем в древности детей хоронили в горшках?
Фото: cash_files/img/topnews_0117_pic-20-01-2017-0804411.jpg

Невероятно: Неведомая сила высасывает из галактик жизнь

20.01.20171185

Группа австралийских астрономов наблюдает сейчас за весьма странным и одновременно зловещим феноменом. Ученые сообщают, что по всей Вселенной в данный момент..

Фото: В Антарктиде нашли базу пришельцев
В Антарктиде нашли базу пришельцев
20.01.20173034

Программа «Google Планета Земля», позволяющая рассматривать спутниковые фотографии нашего «голубого шарика», является настоящим кладом для многочисленных..

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В Антарктиде нашли базу пришельцев


В Антарктиде нашли базу пришельцев

Программа «Google Планета Земля», позволяющая рассматривать спутниковые фотографии нашего «голубого шарика», является настоящим кладом для многочисленных уфологов и виртуальных археологов.

Заколдованный броненосец


Заколдованный броненосец

Военно-морские силы Финляндия в первой половине прошлого века имели на вооружении броненосец «Вяйнямёйнен», водоизмещением почти в четыре тысячи тонн и длиной более ста метров – самый крупный военный корабль страны.

Искусственный интеллект учат предсказывать будущее


Искусственный интеллект учат предсказывать будущее

Сегодня чего только не учат делать искусственный интеллект: рисовать картины, сочинять музыку и литературные произведения, делать переводы с различных языков и многое другое.

Зачем в древности детей хоронили в горшках?


Зачем в древности детей хоронили в горшках?

Археологи в свое время с удивлением обнаружили в Египте, среди захоронений месоамериканских племен, в некоторых других местах нашей планеты горшки с останками людей - в основном детей.

«Спаржевая» гадалка сделала предсказания на 2017 год


«Спаржевая» гадалка сделала предсказания на 2017 год

Известная английская гадалка, использующая для прогнозирования будущего стебли обычной спаржи, предсказала Соединенному Королевству процветающую экономику, а России мировое лидерство в этом году.

Над Китаем снова возник призрачный город


Над Китаем снова возник призрачный город

Над территорией Китайской Народной Республики в последнее время стали все чаще замечать поразительное явление. В густом смоге над крупными городами восточноазиатского государства, буквально из ниоткуда, вдруг вырастают невероятные мегаполисы с футуристическими небоскребами, вышками и башнями.

На бывшей скотобойне сфотографирован вопящий призрак


На бывшей скотобойне сфотографирован вопящий призрак

Девятнадцатилетняя официантка из английского Селстона утверждает, что ей удалось сфотографировать фантом в здании бывшей скотобойни.

Неведомая сила высасывает из галактик жизнь


Неведомая сила высасывает из галактик жизнь

Группа австралийских астрономов наблюдает сейчас за весьма странным и одновременно зловещим феноменом. Ученые сообщают, что по всей Вселенной в данный момент буквально высасывается жизнь из галактик.

Проплыть пять самых длинных рек в мире


Проплыть пять самых длинных рек в мире

Это уникального спортсмена вы вряд ли встретите на Олимпиаде или каких-либо иных международным спортивных соревнованиях, тем не менее, слава его, как профессионального пловца на сверхдальние дистанции, шагнула далеко за пределы его родно Словении.

Четырехлетняя россиянка говорит на множестве языков


Четырехлетняя россиянка говорит на множестве языков

На популярном российском шоу «Удивительные люди» состоялось выступление четырехлетней жительницы Москвы Беллы Девяткиной.

Не продайте Христа за четвертак


Не продайте Христа за четвертак

Этот случай служит наглядным примером, как мы часто продаем Бога за сущие пустяки, а потому удивляемся, почему он в трудную минуту отворачивается от нас.

Как фэн-шуй помог китайским чиновникам


Как фэн-шуй помог китайским чиновникам

В китайской провинции Хунань, что находится на юго-востоке страны, возле одного из государственных учреждений на этой неделе неожиданно появился гигантский камень. Местные жители, удивленные таким новшеством на их улице, принялись фотографироваться на фоне глыбы и выкладывать получаемые снимки во Всемирную паутину.

В Бразилии вампиры нападают на людей


В Бразилии вампиры нападают на людей

Это всего лишь летучие мыши-вампиры, однако южноамериканские кровососы раньше нападали только на диких птиц. И вдруг… пристрастились пить кровь у людей, чем создали серьезную проблему, поскольку это способствует распространению массовых заболеваний, например, Эболы.

В Аргентине откопали тридцатитонный метеорит


В Аргентине откопали тридцатитонный метеорит

На днях команда аргентинских специалистов сделала поразительное открытие. В провинции Чако, где прежде нашли группу упавших метеоритов Кампо-дель-Сьело, исследователи откопали новое тело космического происхождения. Масса этого метеорита составляет порядка тридцати тонн.

Семья снежных людей попала в объектив камеры


Семья снежных людей попала в объектив камеры

Видеокамера, установленная возле знаменитого гейзера Олд Фейтфул в американском Йеллоустонском национальном парке (штат Вайоминг), запечатлела в прошедшее католическое Рождество шесть загадочных существ, которых в Сети уже прозвали «семьей снежных людей».

Фантастический лекарственный препарат, который незаслуженно забыт


Фантастический лекарственный препарат, который незаслуженно забыт

Этот уникальный лечебный препарат, именуемый «АСД – 2 фракция» (антисептик-стимулятор Дорогова), способный вылечить даже СПИД и рак, не говоря уже о многих других менее серьезных заболеваниях, создан ученым Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии А.В.Дороговым более семидесяти лет назад

Снежный человек оказался насильником


Снежный человек оказался насильником

В Сети распространяется удивительная новость о том, как снежный человек не только вторгся в человеческое поселение, но еще и совершил насильственные действия над пенсионеркой.

В честь Дональда Трампа назван похожий на него мотылек


В честь Дональда Трампа назван похожий на него мотылек

Миниатюрная моль, имеющая размах крыльев всего девять миллиметров, была названа учеными в честь предпринимателя, медиамагната и сорок пятого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Недавно открытый вид получил имя Neopalpa donaldtrumpi.

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