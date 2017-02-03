Информация для любителей мусорить, употребляя при этом морепродукты
Еще, казалось бы, совсем недавно морепродукты считались самой чистой едой, свободной от ГМО, всевозможных гербицидов и пестицидов, которые попадают, например, в окультуренные растения, мясо домашних животных, птицы по причине применения химических удобрений и загрязнения окружающей среды.
В Средневековье инопланетяне контактировали с жителями Земли
Рассекреченные мексиканском правительством некоторые артефакты, найденные в прошлом веке, доказывают, что космические пришельцы посещали нашу планету еще в глубокой древности.
Сочинскую дачу Сталина внесли в международный реестр привидений
Мало кто знает, что в бывшей сочинской резиденции Сталина «Зеленая роща» обитает его призрак. Смутная фигура генералиссимуса имеет привычку расхаживать в парадном кителе и с трубкой в руке по бильярдной, кабинету и каминному залу.
Образ Христа заметили на стволе срубленного дерева
Жители небольшого городка Хенераль-Лас-Эрас на востоке Аргентины утверждают, что стали свидетелями настоящего религиозного чуда.
На секретном объекте НАСА припаркована «летающая тарелка»
Пользователь известного видеохостинга «YouTube» под псевдонимом name shame поделился с завсегдатаями ресурса поразительной находкой.