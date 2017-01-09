Сибирские города не выдержат глобального потепления

Команда российско-американских ученых сделала неутешительный вывод: в ближайшие десятилетия сибирские города России могут исчезнуть с лица Земли.

Сибирские города не выдержат глобального потепления
Фотограф снял демона?

Фотографию то ли демона, то ли падшего ангела разместил на своей страничке Facebook житель города Финикс (США, штат Аризона) Ричард Кристенсен, и надо заметить, что снимок сразу же привлек внимание десятков тысяч пользователей Интернета.

Фотограф снял демона?
Чилийский ВМФ рассекретил данные об НЛО

Далеко не все военные идут на такой шаг – рассекретить данные о неопознанном летающем объекте после тщательного расследования. А вот чилийские служащие ВМФ сочли допустимым сделать гласным то, что не поддается никакому разумному объяснению.

Чилийский ВМФ рассекретил данные об НЛО
Одно из самых фантастических явлений Девы Марии

Богоматерь или Святая Дева в том или ином образе есть практически во всех мировых религиях. Более того, почитание ее настолько велико, что это наводит на мысль, что через этот святой образ человечество интуитивно поклоняется Праматери Мира.

Одно из самых фантастических явлений Девы Марии
Не стоит бояться приходящих к нам привидений

В этом уверена королева Швеции Сильвия, супруга короля Карла XVI Густава. По ее словам, во дворце Дроттнингхольме, который построен в далеком шестнадцатом веке и в котором проживают с тех пор короли и их семьи, в том числе и нынешняя королевская семья, масса привидений.

Не стоит бояться приходящих к нам привидений
Фото: cash_files/img/topnews_0117_pic-09-01-2017-0922161.jpg

Невероятно: Одно из самых фантастических явлений Девы Марии

09.01.20171903

Богоматерь или Святая Дева в том или ином образе есть практически во всех мировых религиях. Более того, почитание ее настолько велико, что это наводит на мысль,..

Фото: Фотограф снял демона?
Фотограф снял демона?
09.01.2017842

Фотографию то ли демона, то ли падшего ангела разместил на своей страничке Facebook житель города Финикс (США, штат Аризона) Ричард Кристенсен, и надо..

Последние новости. Сегодня

Горячая линия для чувствительных японцев
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Активность НЛО на Земле

ФОТО ДНЯ

Где-то в России...

НОВОСТИ НЕПОЗНАННОГО И НЕОБЪЯСНИМОГО

Страшный ромбический НЛО


Страшный ромбический НЛО


Возвращаясь из Флориды самолетом, директор техасского ЦТО воздушных судов Стив стал свидетелем того, что за аэробусом, на котором он летел, пристроился НЛО в виде сверкающего шара ярко-белого цвета. Это было около шести часов вечера по местному времени и случилось на высоте тринадцати километров над уровнем моря.

Заколдованный броненосец


Заколдованный броненосец

Военно-морские силы Финляндия в первой половине прошлого века имели на вооружении броненосец «Вяйнямёйнен», водоизмещением почти в четыре тысячи тонн и длиной более ста метров – самый крупный военный корабль страны.

Искусственный интеллект учат предсказывать будущее


Искусственный интеллект учат предсказывать будущее

Сегодня чего только не учат делать искусственный интеллект: рисовать картины, сочинять музыку и литературные произведения, делать переводы с различных языков и многое другое.

Загадочный камень Сайвит


Загадочный камень Сайвит

В Перу на берегу речки Апуримак уже несколько тысячелетий красуется фантастический камень-гранит приблизительно четыре метра на четыре.

Шаман Барнашка и его предсказания о России


Шаман Барнашка и его предсказания о России

Сегодня немало злопыхателей, например, в Украине, которые не верят в великую миссию России, хотя практически все знаменитые провидцы, будь то Нострадамус, Кейси, Ванга и многие другие говорили именно об этом.

Загадка филиппинских хилеров


Загадка филиппинских хилеров

В последнее время, когда официальная медицина практически утратила «человеческое лицо», больные все чаще предпочитают альтернативные методы исцеления. Из множества существующих на сегодня нетрадиционных способов лечения самым, пожалуй, удивительным является искусство филиппинских хилеров.

Не стоит бояться приходящих к нам привидений


Не стоит бояться приходящих к нам привидений

В этом уверена королева Швеции Сильвия, супруга короля Карла XVI Густава. По ее словам, во дворце Дроттнингхольме, который построен в далеком шестнадцатом веке и в котором проживают с тех пор короли и их семьи, в том числе и нынешняя королевская семья, масса привидений.

Первая негритянка в составе экипажа МКС


Первая негритянка в составе экипажа МКС

В 2018 году NASA планирует отправить на МКС двух американских астронавтов, среди которых будет негритянка экс-сотрудница ЦРУ Джанетт Эппс, которая станет первой афроамериканкой (как называют в США негров) в составе Международной космической станции.

Третий глаз - Око богов


Третий глаз - Око богов

Сколько у человека глаз? Смешной вопрос, конечно два! Однако эзотерики, йоги и последователи восточной культуры считают, что у каждого человека без исключения имеется третий глаз, вот только пользоваться его уникальными свойствами умеют лишь некоторые.

Четырехлетняя россиянка говорит на множестве языков


Четырехлетняя россиянка говорит на множестве языков

На популярном российском шоу «Удивительные люди» состоялось выступление четырехлетней жительницы Москвы Беллы Девяткиной.

Изображение Христа обнаружили на столешнице


Изображение Христа обнаружили на столешнице

25 декабря, в католическое Рождество, английский почтовый служащий Саймон Чорли из города Ковена приобрел в антикварной лавке самый обычный, на первый взгляд, стол. Однако на нем оказалось изображение Иисуса Христа.

Как фэн-шуй помог китайским чиновникам


Как фэн-шуй помог китайским чиновникам

В китайской провинции Хунань, что находится на юго-востоке страны, возле одного из государственных учреждений на этой неделе неожиданно появился гигантский камень. Местные жители, удивленные таким новшеством на их улице, принялись фотографироваться на фоне глыбы и выкладывать получаемые снимки во Всемирную паутину.

Землян снова пугают Апокалипсисом


Землян снова пугают Апокалипсисом

Ученый Дэвид Мид уточняет дату – Земля будет уничтожена в начале октября нынешнего года. Более подробно об этом можно прочитать в его работе «Planet X: The 2017 Arrival».

В Аргентине откопали тридцатитонный метеорит


В Аргентине откопали тридцатитонный метеорит

На днях команда аргентинских специалистов сделала поразительное открытие. В провинции Чако, где прежде нашли группу упавших метеоритов Кампо-дель-Сьело, исследователи откопали новое тело космического происхождения. Масса этого метеорита составляет порядка тридцати тонн.

Чупакабра вышла умирать к людям


Чупакабра вышла умирать к людям

В селе Гильчин Тамбовского района Амурской области на днях произошло неординарное событие. К жилью вышел из леса странный зверек, происхождение которого вызывает недоумение даже у бывалых охотников края.

Ухудшился слух? Не беда


Ухудшился слух? Не беда

Впрочем, как сказать, а на самом деле – беда, да еще какая. Особенно если вы не знаете, что делать и как от этого избавиться.

Хирургические ножницы пролежали в животе 18 лет


Хирургические ножницы пролежали в животе 18 лет

То, что хирурги нередко оставляют в брюшной полости пациентов свои инструменты, уже стало притчей во языцех. Однако, как правило, такая медицинская ошибка быстро дает о себе знать и потому нерадивый хирург может быть привлечен к ответственности.

Тайная космическая программа мировой элиты


Тайная космическая программа мировой элиты

Сторонники мирового заговора уверены, что иллюминаты давно владеют фантастическими технологиями, которые они используют для освоения космоса в своих корыстных целях. Что они давно базируются на Луне и Марсе, только все это тщательно скрывается от широкой общественности.

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

ГОРОСКОП НА СЕГОДНЯ
Овен
21.03 - 20.04
Весы
24.09 - 23.10
Телец
21.04 - 20.05
Скорпион
24.10 - 22.11
Близнецы
21.05 - 21.06
Стрелец
23.11 - 21.12
Рак
22.06 - 22.07
Козерог
22.12 - 20.01
Лев
23.07 - 23.08
Водолей
21.01 - 20.02
Дева
24.08 - 23.09
Рыбы
21.02 - 20.03

НОВОСТИ СМИ

2003-2016 "Факты о невероятном"

Материалы данного сайта предназначены для лиц 18 лет и старше (18+)

Авторские права на материалы, размещенные на сайте, принадлежат авторам статей. Все права защищены и охраняются законом РФ. При использовании материалов с сайта ссылка на первоисточник обязательна. Если вы считаете, что публикация того или иного материала на нашем сайте нарушает законные права правообладателя, свяжитесь с нами.

 Рейтинг@Mail.ru