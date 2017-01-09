Сибирские города не выдержат глобального потепления Команда российско-американских ученых сделала неутешительный вывод: в ближайшие десятилетия сибирские города России могут исчезнуть с лица Земли.

Фотограф снял демона? Фотографию то ли демона, то ли падшего ангела разместил на своей страничке Facebook житель города Финикс (США, штат Аризона) Ричард Кристенсен, и надо заметить, что снимок сразу же привлек внимание десятков тысяч пользователей Интернета.

Чилийский ВМФ рассекретил данные об НЛО Далеко не все военные идут на такой шаг – рассекретить данные о неопознанном летающем объекте после тщательного расследования. А вот чилийские служащие ВМФ сочли допустимым сделать гласным то, что не поддается никакому разумному объяснению.

Одно из самых фантастических явлений Девы Марии Богоматерь или Святая Дева в том или ином образе есть практически во всех мировых религиях. Более того, почитание ее настолько велико, что это наводит на мысль, что через этот святой образ человечество интуитивно поклоняется Праматери Мира.