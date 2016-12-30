Над ночным Омском сняли НЛО

В среду, 28 декабря, один из жителей Омска снял на камеру в темное время суток загадочное НЛО. Это произошло приблизительно в половине одиннадцатого вечера.

Над ночным Омском сняли НЛО
Чупакабра вышла умирать к людям

В селе Гильчин Тамбовского района Амурской области на днях произошло неординарное событие. К жилью вышел из леса странный зверек, происхождение которого вызывает недоумение даже у бывалых охотников края.

Чупакабра вышла умирать к людям
На полотне да Винчи нашли скрытое изображение пришельца

Легендарное полотно «Иоанн Креститель» кисти гениального итальянского художника Леонардо да Винчи, выполненное в 1514-1516 годах маслом по дереву, содержит, как оказалось, скрытое изображение.

На полотне да Винчи нашли скрытое изображение пришельца
Среди футболистов Руанды запретили колдовство

Федерация футбола Республики Руанда запретила спортсменам применять во время матчей магические ритуалы с целью повлиять таким образом на исход поединка.

Среди футболистов Руанды запретили колдовство
Изображение Христа обнаружили на столешнице

25 декабря, в католическое Рождество, английский почтовый служащий Саймон Чорли из города Ковена приобрел в антикварной лавке самый обычный, на первый взгляд, стол. Однако на нем оказалось изображение Иисуса Христа.

Изображение Христа обнаружили на столешнице
Фото: cash_files/img/topnews_1216_pic-30-12-2016-0945131.jpg

Невероятно: На полотне да Винчи нашли скрытое изображение пришельца

30.12.20162520

Легендарное полотно «Иоанн Креститель» кисти гениального итальянского художника Леонардо да Винчи, выполненное в 1514-1516 годах маслом по дереву, содержит,..

Фото: Над ночным Омском сняли НЛО
Над ночным Омском сняли НЛО
30.12.20161143

В среду, 28 декабря, один из жителей Омска снял на камеру в темное время суток загадочное НЛО. Это произошло приблизительно в половине одиннадцатого вечера.

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Над ночным Омском сняли НЛО


Над ночным Омском сняли НЛО

В среду, 28 декабря, один из жителей Омска снял на камеру в темное время суток загадочное НЛО. Это произошло приблизительно в половине одиннадцатого вечера.

Заколдованный броненосец


Заколдованный броненосец

Военно-морские силы Финляндия в первой половине прошлого века имели на вооружении броненосец «Вяйнямёйнен», водоизмещением почти в четыре тысячи тонн и длиной более ста метров – самый крупный военный корабль страны.

В Канаде обнаружили древнейшую на планете воду


В Канаде обнаружили древнейшую на планете воду

Ученые из Университета Торонто сообщают, что им удалось найти, возможно, самую древнюю на Земле воду. Находка была сделана в одной из старых медных шахт неподалеку от города Тимминса в провинции Онтарио.

Древние познания в лекарственных препаратах удивляют


Древние познания в лекарственных препаратах удивляют

Ученые на основании археологических находок делают выводы, что в древности люди обладали немалыми познаниями в лекарствах. Например, исследователи из Дании расшифровали уникальный манускрипт Древнего Египта, в котором рассказывается, как в то время лечили больных.

Шаман Барнашка и его предсказания о России


Шаман Барнашка и его предсказания о России

Сегодня немало злопыхателей, например, в Украине, которые не верят в великую миссию России, хотя практически все знаменитые провидцы, будь то Нострадамус, Кейси, Ванга и многие другие говорили именно об этом.

Загадка фото с «безногой» девушкой


Загадка фото с «безногой» девушкой

Пользователь известного социально-новостного ресурса «Reddit» под псевдонимом jr0d7771 недавно выложил на сайт фотографию, которая уже успела облететь весь Интернет. Загадочный снимок заинтересовал завсегдатаев «всемирной паутины» тем, что при тщательном рассмотрении на нем обнаруживается одна непонятная деталь.

Российское привидение качало из колонки воду


Российское привидение качало из колонки воду

В Мясниковском районе, примыкающем к Ростову-на-Дону, имело место, судя по всему, паранормальное явление. Жителю одного из здешних хуторов удалось запечатлеть на видео, как рычаг стоящей на ночной улице водоразборной колонки самопроизвольно поднимается и опускается - абсолютно без чьей-либо помощи.

Загадочные снимки советского космического аппарата «Луна-13»


Загадочные снимки советского космического аппарата «Луна-13»

В СССР 21 декабря 1966 года был запущен космический аппарат «Луна-13», который через трое суток благополучно приземлился на естественном спутнике Земли.

Третий глаз - Око богов


Третий глаз - Око богов

Сколько у человека глаз? Смешной вопрос, конечно два! Однако эзотерики, йоги и последователи восточной культуры считают, что у каждого человека без исключения имеется третий глаз, вот только пользоваться его уникальными свойствами умеют лишь некоторые.

Четырехлетняя россиянка говорит на множестве языков


Четырехлетняя россиянка говорит на множестве языков

На популярном российском шоу «Удивительные люди» состоялось выступление четырехлетней жительницы Москвы Беллы Девяткиной.

Изображение Христа обнаружили на столешнице


Изображение Христа обнаружили на столешнице

25 декабря, в католическое Рождество, английский почтовый служащий Саймон Чорли из города Ковена приобрел в антикварной лавке самый обычный, на первый взгляд, стол. Однако на нем оказалось изображение Иисуса Христа.

Как фэн-шуй помог китайским чиновникам


Как фэн-шуй помог китайским чиновникам

В китайской провинции Хунань, что находится на юго-востоке страны, возле одного из государственных учреждений на этой неделе неожиданно появился гигантский камень. Местные жители, удивленные таким новшеством на их улице, принялись фотографироваться на фоне глыбы и выкладывать получаемые снимки во Всемирную паутину.

Исполинский айсберг приведет к климатической катастрофе


Исполинский айсберг приведет к климатической катастрофе

Разведывательный самолет американского космического агентства обнаружил в Антарктике крупный разлом на ледяном шельфе. Мировые ученые уже забили тревогу. По их подсчетам, гигантская трещина длиной почти 115 километров и шириной более 90 метров приведет к отколу колоссального айсберга площадью в 6,5 тысяч квадратных километров.

В Аргентине откопали тридцатитонный метеорит


В Аргентине откопали тридцатитонный метеорит

На днях команда аргентинских специалистов сделала поразительное открытие. В провинции Чако, где прежде нашли группу упавших метеоритов Кампо-дель-Сьело, исследователи откопали новое тело космического происхождения. Масса этого метеорита составляет порядка тридцати тонн.

Чупакабра вышла умирать к людям


Чупакабра вышла умирать к людям

В селе Гильчин Тамбовского района Амурской области на днях произошло неординарное событие. К жилью вышел из леса странный зверек, происхождение которого вызывает недоумение даже у бывалых охотников края.

Избегайте алюминиевых изделий!


Избегайте алюминиевых изделий!

И особенно алюминиевых столовых приборов, например, ложек, вилок, кружек, мисок, всевозможных емкостей, которые были так широко распространены в советских столовых, в армии – в целом в сети общепита СССР.

«Нечто ужасное произойдет 31 декабря»


«Нечто ужасное произойдет 31 декабря»

Пусть заголовок не пугает вас – ужасную трагедию в скором времени пророчат лишь американцам, да и то живущим в городе Орора на севере штата Иллинойс.

На полотне да Винчи нашли скрытое изображение пришельца


На полотне да Винчи нашли скрытое изображение пришельца

Легендарное полотно «Иоанн Креститель» кисти гениального итальянского художника Леонардо да Винчи, выполненное в 1514-1516 годах маслом по дереву, содержит, как оказалось, скрытое изображение.

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