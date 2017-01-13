Отчего умер католический экзорцист Малахия Мартин?

Не смотря на то, что священник, экзорцист и известный ирландский писатель Малахия Мартин умер в 1999 году, причем в преклонном возрасте - семидесяти восьми лет, только на днях всплыла истинная причина его смерти.

Отчего умер католический экзорцист Малахия Мартин?
Эксперимент не удался

Российский космонавт Михаил Корниенко, который вместе с американским астронавтом Скоттом Келли провел на борту Международной космической станции рекордное для пребывания человека в космосе время – 340 дней, рассказал журналистам о серьезных проблемах со здоровьем.

Эксперимент не удался
Китаец ожил на собственных похоронах

Современная медицина практически гарантирует, что человек не может быть похоронен, если точно не установлена его смерть. Однако так ли это?

Китаец ожил на собственных похоронах
Трехметровый червь - жуткий подводный хищник

Мы очень мало знаем о жителях подводного мира, особенно о тех, кто обитает на больших глубинах, где, как предполагают исследователи, встречаются настоящие монстры. Однако жутких тварей, способных «украсить» самый крутой фильм ужасов, можно встретить и на глубине десяти-тридцати метров.

Трехметровый червь - жуткий подводный хищник
Как долго человек может прожить без головы?

Что произойдет, если человек лишится головы, то есть она будет отделена вместе с головным мозгом от его тела? Большинство из нас скажет, что это означает молниеносную смерть. Недаром в прежние времена обезглавливание считали мгновенным и потому гуманным способом казни.

Как долго человек может прожить без головы?
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Невероятно: За космонавтами на днях наблюдали инопланетяне

13.01.20171626

В прошлую пятницу, 6 января, рядом с Международной космической станцией произошло удивительное событие. Как утверждают уфологи, в гости к космонавтам неожиданно..

Фото: Трехметровый червь - жуткий подводный хищник
Трехметровый червь - жуткий подводный хищник
16.01.2017976

Мы очень мало знаем о жителях подводного мира, особенно о тех, кто обитает на больших глубинах, где, как предполагают исследователи, встречаются настоящие..

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НОВОСТИ НЕПОЗНАННОГО И НЕОБЪЯСНИМОГО

Норвежец снял странный пульсирующий объект в небе


Норвежец снял странный пульсирующий объект в небе

В начале этого месяца житель Норвегии, используя камеру с прибором ночного видения, запечатлел в темное время суток загадочно пульсирующий объект в небе.

Заколдованный броненосец


Заколдованный броненосец

Военно-морские силы Финляндия в первой половине прошлого века имели на вооружении броненосец «Вяйнямёйнен», водоизмещением почти в четыре тысячи тонн и длиной более ста метров – самый крупный военный корабль страны.

Искусственный интеллект учат предсказывать будущее


Искусственный интеллект учат предсказывать будущее

Сегодня чего только не учат делать искусственный интеллект: рисовать картины, сочинять музыку и литературные произведения, делать переводы с различных языков и многое другое.

Загадочный камень Сайвит


Загадочный камень Сайвит

В Перу на берегу речки Апуримак уже несколько тысячелетий красуется фантастический камень-гранит приблизительно четыре метра на четыре.

«Спаржевая» гадалка сделала предсказания на 2017 год


«Спаржевая» гадалка сделала предсказания на 2017 год

Известная английская гадалка, использующая для прогнозирования будущего стебли обычной спаржи, предсказала Соединенному Королевству процветающую экономику, а России мировое лидерство в этом году.

В Башкирии появился загадочный небесный луч


В Башкирии появился загадочный небесный луч

Радмир Рахимов, живущий в башкирском селе Буздяке, заметил недавно в небе необъяснимый луч света огромных размеров, соединяющий землю с небом.

Очередное фото выходца с того света


Очередное фото выходца с того света

Может ли на представленной ниже фотографии, полученной недавно в английском городе Кингстон-апон-Халле, быть запечатлено нечто необычное, не поддающееся рациональному объяснению?

За космонавтами на днях наблюдали инопланетяне


За космонавтами на днях наблюдали инопланетяне

В прошлую пятницу, 6 января, рядом с Международной космической станцией произошло удивительное событие. Как утверждают уфологи, в гости к космонавтам неожиданно нагрянула «летающая тарелка», заинтересовавшаяся деятельностью людей на орбите Земли.

Третий глаз - Око богов


Третий глаз - Око богов

Сколько у человека глаз? Смешной вопрос, конечно два! Однако эзотерики, йоги и последователи восточной культуры считают, что у каждого человека без исключения имеется третий глаз, вот только пользоваться его уникальными свойствами умеют лишь некоторые.

Четырехлетняя россиянка говорит на множестве языков


Четырехлетняя россиянка говорит на множестве языков

На популярном российском шоу «Удивительные люди» состоялось выступление четырехлетней жительницы Москвы Беллы Девяткиной.

Одно из самых фантастических явлений Девы Марии


Одно из самых фантастических явлений Девы Марии

Богоматерь или Святая Дева в том или ином образе есть практически во всех мировых религиях. Более того, почитание ее настолько велико, что это наводит на мысль, что через этот святой образ человечество интуитивно поклоняется Праматери Мира.

Как фэн-шуй помог китайским чиновникам


Как фэн-шуй помог китайским чиновникам

В китайской провинции Хунань, что находится на юго-востоке страны, возле одного из государственных учреждений на этой неделе неожиданно появился гигантский камень. Местные жители, удивленные таким новшеством на их улице, принялись фотографироваться на фоне глыбы и выкладывать получаемые снимки во Всемирную паутину.

Землян снова пугают Апокалипсисом


Землян снова пугают Апокалипсисом

Ученый Дэвид Мид уточняет дату – Земля будет уничтожена в начале октября нынешнего года. Более подробно об этом можно прочитать в его работе «Planet X: The 2017 Arrival».

В Аргентине откопали тридцатитонный метеорит


В Аргентине откопали тридцатитонный метеорит

На днях команда аргентинских специалистов сделала поразительное открытие. В провинции Чако, где прежде нашли группу упавших метеоритов Кампо-дель-Сьело, исследователи откопали новое тело космического происхождения. Масса этого метеорита составляет порядка тридцати тонн.

Чудовища Антарктиды - крионы


Чудовища Антарктиды - крионы

Этих жутких тварей Антарктиды журналисты окрестили чудовищами Горвица, поскольку именно этот исследователь самого холодного материка нашей планеты впервые столкнулся с ними в 1960 году, а потом ему же довелось видеть их еще раз.

Вреден ли для здоровья сидячий образ жизни?


Вреден ли для здоровья сидячий образ жизни?

Американские исследователи пришли к выводу, что сидячий образ жизни не столь вреден для здоровья человека, как гласит об этом один из современных мифов.

Хирургические ножницы пролежали в животе 18 лет


Хирургические ножницы пролежали в животе 18 лет

То, что хирурги нередко оставляют в брюшной полости пациентов свои инструменты, уже стало притчей во языцех. Однако, как правило, такая медицинская ошибка быстро дает о себе знать и потому нерадивый хирург может быть привлечен к ответственности.

Бывает ли карма мгновенной?


Бывает ли карма мгновенной?

Сегодня, наверное, каждый человек знает, что такое карма. Однако далеко не все верят в воздаяние за грехи наши, поскольку карма редко бывает мгновенной, то есть тут же следующей за какой-то проступок.

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