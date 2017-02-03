Информация для любителей мусорить, употребляя при этом морепродукты

Еще, казалось бы, совсем недавно морепродукты считались самой чистой едой, свободной от ГМО, всевозможных гербицидов и пестицидов, которые попадают, например, в окультуренные растения, мясо домашних животных, птицы по причине применения химических удобрений и загрязнения окружающей среды.

Информация для любителей мусорить, употребляя при этом морепродукты
В Средневековье инопланетяне контактировали с жителями Земли

Рассекреченные мексиканском правительством некоторые артефакты, найденные в прошлом веке, доказывают, что космические пришельцы посещали нашу планету еще в глубокой древности.

В Средневековье инопланетяне контактировали с жителями Земли
Сочинскую дачу Сталина внесли в международный реестр привидений

Мало кто знает, что в бывшей сочинской резиденции Сталина «Зеленая роща» обитает его призрак. Смутная фигура генералиссимуса имеет привычку расхаживать в парадном кителе и с трубкой в руке по бильярдной, кабинету и каминному залу.

Сочинскую дачу Сталина внесли в международный реестр привидений
Образ Христа заметили на стволе срубленного дерева

Жители небольшого городка Хенераль-Лас-Эрас на востоке Аргентины утверждают, что стали свидетелями настоящего религиозного чуда.

Образ Христа заметили на стволе срубленного дерева
На секретном объекте НАСА припаркована «летающая тарелка»

Пользователь известного видеохостинга «YouTube» под псевдонимом name shame поделился с завсегдатаями ресурса поразительной находкой.

На секретном объекте НАСА припаркована «летающая тарелка»
Фото: cash_files/img/topnews_0217_pic-03-02-2017-0007351.jpg

Невероятно: На секретном объекте НАСА припаркована «летающая тарелка»

03.02.20172132

Пользователь известного видеохостинга «YouTube» под псевдонимом name shame поделился с завсегдатаями ресурса поразительной находкой.

Фото: В Средневековье инопланетяне контактировали с жителями Земли
В Средневековье инопланетяне контактировали с жителями Земли
03.02.2017914

Рассекреченные мексиканском правительством некоторые артефакты, найденные в прошлом веке, доказывают, что космические пришельцы посещали нашу планету еще..

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В Средневековье инопланетяне контактировали с жителями Земли


В Средневековье инопланетяне контактировали с жителями Земли

Рассекреченные мексиканском правительством некоторые артефакты, найденные в прошлом веке, доказывают, что космические пришельцы посещали нашу планету еще в глубокой древности.

Зловещие орбы над адыгейскими дольменами


Зловещие орбы над адыгейскими дольменами

В Республике Адыгея можно найти тысячи древних памятников, и самыми известными из них являются дольмены – культовые сооружения, напоминающие каменные столы на опорах с круглыми отверстиями. Прежде на Кавказе было более двух сотен задокументированных мегалитов такого типа, однако во времена революции большинство их них разрушили.

Знаменитая лампа накаливания горит уже 116 лет


Знаменитая лампа накаливания горит уже 116 лет

Самой старой не прекращающей гореть лампе накаливания Эдисона исполнилось 116 лет!

Зачем в древности детей хоронили в горшках?


Зачем в древности детей хоронили в горшках?

Археологи в свое время с удивлением обнаружили в Египте, среди захоронений месоамериканских племен, в некоторых других местах нашей планеты горшки с останками людей - в основном детей.

Предсказания на ближайшее будущее


Предсказания на ближайшее будущее

Итак, что человечество ждет в ближайшее будущее, скажем, в предстоящий год и чуть далее? Заглядывать глубоко в будущее, наверное, даже не стоит: слишком в этом мире все изменчиво и не постоянно, даже прогнозы, даже от самых авторитетных оракулов.

В Краснодаре нашли загадочный валун


В Краснодаре нашли загадочный валун

К представителям Русского географического общества в городе Армавире Краснодарского края обратились с очень необычным вопросом.

Сочинскую дачу Сталина внесли в международный реестр привидений


Сочинскую дачу Сталина внесли в международный реестр привидений

Мало кто знает, что в бывшей сочинской резиденции Сталина «Зеленая роща» обитает его призрак. Смутная фигура генералиссимуса имеет привычку расхаживать в парадном кителе и с трубкой в руке по бильярдной, кабинету и каминному залу.

Последние находки на Луне от виртуальных археологов


Последние находки на Луне от виртуальных археологов

Как показывают очередные находки виртуальных археологов, в нашей Солнечной системе немало свидетельств тому, что на ее планетах, спутниках и даже кометах находятся объекты, мягко говоря, не поддающиеся объяснению объекты.

Федор Конюхов теперь планирует покорить Марианскую впадину


Федор Конюхов теперь планирует покорить Марианскую впадину

Всемирно известный российский путешественник, экстремал, писатель, художник и даже священник Федор Конюхов намеревается в следующем году покорить самый глубокий желоб Мирового океана – спуститься в Марианскую впадину.

Четырехлетняя россиянка говорит на множестве языков


Четырехлетняя россиянка говорит на множестве языков

На популярном российском шоу «Удивительные люди» состоялось выступление четырехлетней жительницы Москвы Беллы Девяткиной.

Образ Христа заметили на стволе срубленного дерева


Образ Христа заметили на стволе срубленного дерева

Жители небольшого городка Хенераль-Лас-Эрас на востоке Аргентины утверждают, что стали свидетелями настоящего религиозного чуда.

Как фэн-шуй помог китайским чиновникам


Как фэн-шуй помог китайским чиновникам

В китайской провинции Хунань, что находится на юго-востоке страны, возле одного из государственных учреждений на этой неделе неожиданно появился гигантский камень. Местные жители, удивленные таким новшеством на их улице, принялись фотографироваться на фоне глыбы и выкладывать получаемые снимки во Всемирную паутину.

Информация для любителей мусорить, употребляя при этом морепродукты


Информация для любителей мусорить, употребляя при этом морепродукты

Еще, казалось бы, совсем недавно морепродукты считались самой чистой едой, свободной от ГМО, всевозможных гербицидов и пестицидов, которые попадают, например, в окультуренные растения, мясо домашних животных, птицы по причине применения химических удобрений и загрязнения окружающей среды.

В Аргентине откопали тридцатитонный метеорит


В Аргентине откопали тридцатитонный метеорит

На днях команда аргентинских специалистов сделала поразительное открытие. В провинции Чако, где прежде нашли группу упавших метеоритов Кампо-дель-Сьело, исследователи откопали новое тело космического происхождения. Масса этого метеорита составляет порядка тридцати тонн.

Жуткий олень-мутант попал на видео


Жуткий олень-мутант попал на видео

21 января на известный ресурс «YouTube» попала удивительная запись. На ней запечатлено загадочное животное, похожее на оленя.

Фантастический лекарственный препарат, который незаслуженно забыт


Фантастический лекарственный препарат, который незаслуженно забыт

Этот уникальный лечебный препарат, именуемый «АСД – 2 фракция» (антисептик-стимулятор Дорогова), способный вылечить даже СПИД и рак, не говоря уже о многих других менее серьезных заболеваниях, создан ученым Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии А.В.Дороговым более семидесяти лет назад

Дельфин и футболка, они, если честно, не пара…


Дельфин и футболка, они, если честно, не пара…

Сотрудники департамента по вопросам живой природы Австралии начали поиски странной с виду афалины, замеченной недавно в заливе Кумбана на юго-западе континента.

Американская визажистка рисует свои картины на веках


Американская визажистка рисует свои картины на веках

Визажистка США Стефания Этьюп своим творчеством доказала, что такие тренды макияжа, как стразы, блестки и растушевки – это уже вчерашний день. Настоящая живопись на веках – вот новое направление для сегодняшнего мастера-визажиста!

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