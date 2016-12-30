Над ночным Омском сняли НЛО
В среду, 28 декабря, один из жителей Омска снял на камеру в темное время суток загадочное НЛО. Это произошло приблизительно в половине одиннадцатого вечера.
Чупакабра вышла умирать к людям
В селе Гильчин Тамбовского района Амурской области на днях произошло неординарное событие. К жилью вышел из леса странный зверек, происхождение которого вызывает недоумение даже у бывалых охотников края.
На полотне да Винчи нашли скрытое изображение пришельца
Легендарное полотно «Иоанн Креститель» кисти гениального итальянского художника Леонардо да Винчи, выполненное в 1514-1516 годах маслом по дереву, содержит, как оказалось, скрытое изображение.
Среди футболистов Руанды запретили колдовство
Федерация футбола Республики Руанда запретила спортсменам применять во время матчей магические ритуалы с целью повлиять таким образом на исход поединка.
Изображение Христа обнаружили на столешнице
25 декабря, в католическое Рождество, английский почтовый служащий Саймон Чорли из города Ковена приобрел в антикварной лавке самый обычный, на первый взгляд, стол. Однако на нем оказалось изображение Иисуса Христа.